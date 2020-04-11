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Haberler Galeri Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte "cesur çocuk" Bear Grylls ile ekranlara gelen İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2020 Cumartesi 20:11 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020 Cumartesi 20:15
Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı
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Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

Bear Grylls'nin tüm dünyayı nasıl kandırdığı ortaya serildi! Foyası ortaya çıktı

Ve burada da araçlar görünüyor.

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