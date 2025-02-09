Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Özellikle küçük yaştaki çocuklarının ve bebeklerinin odasına kamera koyarak onların her an güvende olmalarını isteyen anne babalar kimi zaman kamerada korkutucu anlara şahit olabiliyor. İşte bebek odasındaki kameralara yansıyan ve görenleri hayrete düşüren görüntüler...
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Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir şeytan, tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından...
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebek monitörleri, bebeğinizden uzaktayken bir gözünüzün bebeğinizde olmasını sağlayan muhteşem bir icat. Ancak bazen bebek monitörüne melek gibi uyuyan bir bebekten fazlası yansıyabilir.
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
İşte bebek monitörlerine yansıyan birbirinden korkunç görüntüler...
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bir fotoğrafın tüyler ürpertici olmasının sebebi, kimi zaman gerçekten korkunç olmasıdır, kimi zaman da onun korkunçlaşmasına sebep olacak şekilde denk gelen bazı unsurların varlığıdır. Bu ikinci sebebi oluşturan unsurları kestirmek çoğu zaman zordur. Bazen arka plandaki ürkütücü bir figür, bazen garip görünümlü maskeler ya da belki tuhaf görünümlü kostümler… Ne var ki fotoğrafı çekerken dikkat edilmeyen bu durumlar fotoğraf çekildikten sonra korkutucu şekilde ortaya çıkıyor. Sonuçta, gördüğünüzde tüyler ürpertici olduğunu biliyorsunuz. Bu listede bulunan ürkütücü resimlere bakarken içinizin ürpermesini önleyebilir misiniz?
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu
Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu