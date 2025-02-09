Bebeğinin odasına kamera koydu! İzleyince şoke oldu

Bir fotoğrafın tüyler ürpertici olmasının sebebi, kimi zaman gerçekten korkunç olmasıdır, kimi zaman da onun korkunçlaşmasına sebep olacak şekilde denk gelen bazı unsurların varlığıdır. Bu ikinci sebebi oluşturan unsurları kestirmek çoğu zaman zordur. Bazen arka plandaki ürkütücü bir figür, bazen garip görünümlü maskeler ya da belki tuhaf görünümlü kostümler… Ne var ki fotoğrafı çekerken dikkat edilmeyen bu durumlar fotoğraf çekildikten sonra korkutucu şekilde ortaya çıkıyor. Sonuçta, gördüğünüzde tüyler ürpertici olduğunu biliyorsunuz. Bu listede bulunan ürkütücü resimlere bakarken içinizin ürpermesini önleyebilir misiniz?