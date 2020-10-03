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Haberler Galeri Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

Victoria-David Beckham çifti, kır evlerine yapay göl yaptırmaya karar verdi. Çiftin kır bahçesindeki yapay gölün kalp şeklinde olacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 13:34
Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

David Beckham ve Victoria Beckham, 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine yapay göl inşa ettiriyor.

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Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!


David-Victoria Beckham, yapay göl nedeniyle komşuları ile uzun süren mücadelenin sonunda gerekli izinleri alarak iş makinelerini devreye soktu. Ünlü çift, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaları başlattı.

Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

2021 Şubat ayına kadar biteceği düşünülen çalışma bitmezse, Beckham ailesi, inşaatın yeniden başlaması için altı ay beklemek zorunda kalacak.

Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

David Beckham ve Victoria Beckham'ın kır bahçesindeki yapay gölün kalp şeklinde olacağı belirtiliyor.

Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

Çift, daha önce de kır evlerine 24 saat görev yapılan bir güvenlik kulübesi, yer altı tüneli ve şarap mahzeni yaptırmıştı.

Beckham ailesinden milyon dolarlık yatırım!

Kır evinin en önemli bir diğer özelliği ise, burada inşa edilen Estonya saunası ve hemen önünde küçük bir havuz bulunuyor olması.

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