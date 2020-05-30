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Haberler Galeri Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi kadrosu ile ilgili açıklama yaptı. Soylu yaptığı açıklamada 2020 yılında bekçi alımı olup olmayacağından da bahsetti. Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:40
Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi kadrosu ile ilgili açıklama yaptı. Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

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Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.

Bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ayrı ayrı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceğinin altı çizildi.

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