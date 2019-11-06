Bel fıtığının sebepleri neler? Ameliyatsız tedavisi var mı? İşte merak ettiklerini

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. Ancak her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığını hayatınızda yapacağınız birkaç basit değişiklikle önleyebilirsiniz. Peki bel fıtığı neden olur, sebepleri nelerdir? Bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Bel fıtığı ağrısı nasıl geçer? Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Fıtık kaynaklı bel ağrısı ne kadar sürer? Bel fıtığı nasıl anlaşılır? İşte bel fıtığının nedenleri ve tedavi yöntemleri…