Bel fıtığının sebepleri neler? Ameliyatsız tedavisi var mı? İşte merak ettiklerini

Omurlar arasında yer alan diskin önemli görevleri bulunuyor. Disk, belde maruz kalınan yükleri karşılayarak vücudun üst kısmını dik tutar, belin her yöne hareket etmesini sağlar. Diskin içi daha sulu dışı ise daha sert bir yapıdan oluşur. Yaşın ilerlemesi ile beraber içte yer alan nucleus pulposus su yapısını kaybederek esnek olması gereken disk mesafe yüksekliğini azaltır.

Disk mesafesi maruz kaldığı yükleri taşıyamaz ve diskin dış kısmında ortaya çıkan yırtıkla beraber dışarıya çıkmaya başlar. Ağır yük kaldırmak, kontrolsüz yapılan bir hareket, trafik kazaları ya da yüksekten düşme durumlarında maruz kalınan ani kuvvetler disk yırtılmasına neden olur.