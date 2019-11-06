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Bel fıtığının sebepleri neler? Ameliyatsız tedavisi var mı? İşte merak ettiklerini

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. Ancak her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığını hayatınızda yapacağınız birkaç basit değişiklikle önleyebilirsiniz. Peki bel fıtığı neden olur, sebepleri nelerdir? Bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Bel fıtığı ağrısı nasıl geçer? Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Fıtık kaynaklı bel ağrısı ne kadar sürer? Bel fıtığı nasıl anlaşılır? İşte bel fıtığının nedenleri ve tedavi yöntemleri…

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 12:32 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 12:35
Bel fıtığının sebepleri neler? Ameliyatsız tedavisi var mı? İşte merak ettiklerini

Omurlar arasında yer alan diskin önemli görevleri bulunuyor. Disk, belde maruz kalınan yükleri karşılayarak vücudun üst kısmını dik tutar, belin her yöne hareket etmesini sağlar. Diskin içi daha sulu dışı ise daha sert bir yapıdan oluşur. Yaşın ilerlemesi ile beraber içte yer alan nucleus pulposus su yapısını kaybederek esnek olması gereken disk mesafe yüksekliğini azaltır.

Disk mesafesi maruz kaldığı yükleri taşıyamaz ve diskin dış kısmında ortaya çıkan yırtıkla beraber dışarıya çıkmaya başlar. Ağır yük kaldırmak, kontrolsüz yapılan bir hareket, trafik kazaları ya da yüksekten düşme durumlarında maruz kalınan ani kuvvetler disk yırtılmasına neden olur.

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AĞIR YÜK KALDIRMAYIN, KONTROLSÜZ HAREKET ETMEYİN
AĞIR YÜK KALDIRMAYIN, KONTROLSÜZ HAREKET ETMEYİN

Bel fıtığı genelde orta yaş grubu kişilerin rahatsızlığı olmasına rağmen her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Aile hikâyesinde bel fıtığı olanlarda görülme riskinin daha yüksek olduğu istatistiklerle ortaya konuldu.

EN AZLA ORTA YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR
EN AZLA ORTA YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR

Omurga esnekliğini sağlayan diskler, fazla kiloların baskısı nedeniyle deforme olarak bel fıtığına neden olur. Fazla kilolarınızı vererek bel fıtığı riskini en aza indirebilirsiniz.

OBEZİTE
OBEZİTE

Tütün ürünleri kullanımından, disk dejenerasyonunu artırmaması için uzak durulmalıdır.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANMA
TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANMA

Boyun, sırt, bel ve karın kasları vücudun yükünü taşıyan omurganın en önemli yardımcılarıdır. Egzersizden uzak hareketsiz yaşam, yardımcı kasları zayıflatarak tüm yükün omurgaya kalmasına neden olur. Omurgaya yüklenen aşırı yük ise disklerde fıtıklaşmalarına yol açar.

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