‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliği bırakmıyor!

Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 23.bölümüyle izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi.
Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:26Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:37
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Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
CEZAYİR, LEYLA'YI KURTARDI!
Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti.
Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.
Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza almaması için gerçeklerin peşine düştü. Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşündü planlama yaptı ve harekete geçti. Sonunda Cezayir, Orhan'ın bulunduğu eve baskın yaptı ve onu buldu.