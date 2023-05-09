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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümünde neler olacak? İşte salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:04 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:20
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölümüyle bu akşam Atv'de!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN 30. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümde neler yaşanacak?

30. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümde neler yaşanacak?

Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler. Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider.

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