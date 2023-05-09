Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümde neler yaşanacak?
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümünde neler olacak? İşte salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 30. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...
Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:04Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:20
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Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölümüyle bu akşam Atv'de!
Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.
Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.
Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.
Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler. Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider.