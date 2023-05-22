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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 32. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 32. bölümünde neler olacak?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 32. bölümünde neler olacak? İşte salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 32. bölümüne dair detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:24
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam, salı akşamları yeni bölümleriyle Atv'de!

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölümünde neler olacak?

32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır. Azra'nın evine Ateş'i yollar ve her tarafın incelenmesini izler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölümünde neler olacak?

Azra'nın evinden gelen dosyalar arasında sürpriz bir fotoğrafla karşılaşır. Cezayir fotoğraftaki kişinin Kayıkçı olma ihtimali üzerine düşünmeye başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölümünde neler olacak?

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrenir. Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atar. Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölümünde neler olacak?

Bu durumdan kurtulmak için hayatlarıyla ilgili riskli bir karar alıp geri dönüşü olmayan bir yola girerler.

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