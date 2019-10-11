Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Nehir Erdoğan yaşı ile şaşırttı

Benim Adım Melek dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyenlerden tam not alan Nehir Erdoğan, güzelliği ile de hayranlarını etkileyen isimlerden. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Nehir Erdoğan TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi ile iddialı bir dönüş yaptı. Dizinin hayranları Nehir Erdoğan ile ilgili bilinmeyenleri merak ediyor. Nehir Erdoğan nereli? Nehir Erdoğan evli mi? Nehir Erdoğan boyu? gibi sorular en çok araştırılırken Nehir Erdoğan'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...