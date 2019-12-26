Bensu Soral paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği şu günlerde hiç bir projede yer almayan Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bensu Soral'ın paylaşımına takipçilerinden olumlu yorumlar geldi.
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:24
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği şu günlerde hiç bir projede yer almayan Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bensu Soral'ın paylaşımına takipçilerinden olumlu yorumlar geldi.
Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı ev haliyle takipçilerinden tam not aldı.
HANDE SUBAŞI
2005 Miss Turkey birincisi olduktan sonra oyunculuk alanında kariyerini geliştiren Hande Subaşı, makyaksız fotoğraf paylaşanlar kervanına katıldı.
Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafını "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notu ile paylaştı.