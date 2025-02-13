BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 13 ŞUBAT: Resimli, dualı, en güzel, anlamlı, mesajlar ve hadisli kandil sözleri
Berat Kandili mesajları 2025 ile sevdiklerinize, dostlarınıza kandil mesajları ve sözleri gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden kolayca gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Berat Kandili mesajları sizler için derledik. Instagram, WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya mecralarından paylaşım yapabileceğiniz en güzel, yeni, anlamlı, hadisli, dualı, kısa ve uzun yazılı Kandil mesajlarıyla 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dileklerini iletebilirsiniz. İşte, kısa, anlamlı, dualı, farklı, uzun-kısa, resimli, yazılı Berat Kandili mesajları ve hadisler...
HABER MERKEZİ
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Berat Kandili mesajları internet ortamının en çok araştırılanları arasına girdi. Kısa sürede yüz binlerce kez 'kandil mesajları' araması yapıldı. 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gecenin Berat Kandili olması nedeniyle herkes sevdiklerine mesaj atmaya başladı. Peki Berat Kandili nedir? Berat Kandili'nde hangi dualar edilir?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
KANDİL MESAJLARI
Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
Berat Kandili'n mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.
Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun…
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Berat Kandilin mübarek olsun…
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.