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Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...
Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 08:44Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 08:54
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Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.