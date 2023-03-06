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Haberler Galeri Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...

Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 08:47
Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

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Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...
Berat Kandili mesajları! En güzel resimli, Berat Gecesi mesajları...
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