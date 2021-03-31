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Haberler Galeri Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Ünlü türkücü Berdan Mardini cephesinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Mardini 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini'den boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada çiftin boşanma nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:29
Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Berdan Mardini'nin avukatı Nezir Burak Beliktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

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Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir.

Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır.

Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...

Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

Berdan Mardini boşandı! İşte ayrılık nedeni...
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