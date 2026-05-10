Haberler Galeri Bereketin simgesi! Evine koyan huzur buluyor! İşte şans getiren o bitkiler...

Kimisi bolluk getirdiğine inanıldığı için kapı önüne koyuluyor, kimisi ise negatif enerjiyi uzaklaştırdığı düşüncesiyle salonların baş köşesini süslüyor. Yüzyıllardır farklı kültürlerde "uğurlu" kabul edilen bu bitkiler hem dekoratif görüntüleriyle dikkat çekiyor hem de evlerin vazgeçilmezi oluyor. İşte uğuruyla ünlenen bitkiler...

HABER MERKEZİ

Sadece dekor değil, aynı zamanda uğur sembolü… Yıllardır evlere bereket getirdiğine inanılan bu bitkiler sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Peki en popüler olanları hangileri?

NANE
Ferahlığın yanı sıra bolluk ve canlılık getirdiğine inanılan bitkiler arasında gösteriliyor.

YASEMİN
Mutluluk ve romantizmi temsil ettiği düşünülüyor. Özellikle balkonlarda tercih ediliyor.

LAVANTA
Rahatlatıcı etkisinin yanında evde huzurlu bir atmosfer oluşturduğuna inanılıyor.

FESLEĞEN
Bazı kültürlerde bereketin ve huzurun sembolü kabul ediliyor. Güzel kokusuyla da dikkat çekiyor.

PAŞA KILICI
Nazarı ve negatif enerjiyi engellediğine inanıldığı için girişlerde sıkça kullanılıyor

ORKİDE
Aşkı, zarafeti ve mutluluğu simgelediği düşünülüyor. Ev dekorasyonunun da yıldızı.

ALOE VERA
Kötü enerjiyi uzak tuttuğuna inanılan bitkiler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bakımının kolay olmasıyla seviliyor.

YELKEN ÇİÇEĞİ
Hem evin havasını hem de kişisel sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

PARA AĞACI
Adından dolayı özellikle iş yerlerinde tercih ediliyor. Maddi bolluğu temsil ettiği söyleniyor.

ŞANS BAMBUSU
Feng Shui'de en bilinen uğur bitkilerinden biri. Eve huzur, bereket ve pozitif enerji getirdiğine inanılıyor.