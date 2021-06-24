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Haberler Galeri Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 3. çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor. 2 erkek çocuk sahibi olan çift bebeklerinin kız olacağını açıklamıştı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Korel ve Ergüzar çifti, kızlarına verecekleri ismi açıkladı.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:37
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün Gümbet'teydi. Ünlü çift, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Halit Ergenç, iki oğullarının ardından kız çocukları olacağı için heyecanlı olduklarını söylerken Bergüzar Korel araya girip "Halit de biraz korku var" diye espri yaptı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

Halit Ergenç eşinin sözlerinin ardından büyük korkusunu açıkladı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ergenç, "Çok güzel bir duygu, rabbim sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı

"BENİ PARMAĞINDA OYNATIR DİYE KORKUYORUM"

Ünlü oyuncu, en büyük korkusunu da açıkladı. Ergenç, "Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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