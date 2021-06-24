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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 3. çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor. 2 erkek çocuk sahibi olan çift bebeklerinin kız olacağını açıklamıştı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Korel ve Ergüzar çifti, kızlarına verecekleri ismi açıkladı.
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:34Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:37
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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün Gümbet'teydi. Ünlü çift, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.