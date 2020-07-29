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Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Ünlü oyuncu Berk Oktay, uzun süren çekişmeli boşanma davası ile gündemdeydi. Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir ayrılık yaşayan Oktay, mutluluğu buldu. Ünlü oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





