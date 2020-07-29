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Haberler Galeri Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Ünlü oyuncu Berk Oktay, uzun süren çekişmeli boşanma davası ile gündemdeydi. Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir ayrılık yaşayan Oktay, mutluluğu buldu. Ünlü oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:15
Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Savaşçı' adlı dizide bir dönem birlikte rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey'in doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; iki oyuncu arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü.

Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Arkadaşlık ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddia edilen iki oyuncu, şimdilerde "birbirlerini tanıma aşamasında."

Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Merve Özbey'in 32'nci yaşı için eşi tarafından evde düzenlenen sürpriz partide yakınlaşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutluluktan ayakları yere değmiyor.

Berk Oktay'ın 'Yıldız' aşkı! Mutluluğu onda buldu...

Öte yandan TRT 1'de yayınlanan "Şampiyon" dizisinde Tolgahan Sayışman'la başrolü paylaşan Atiksoy, 3 Ağustos'taki final bölümünün ardından tatile çıkacak.

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