Besinler ilacınız olsun! 'Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?' diye soranlar için şifalı 11 besin...

2- ET SUYU

TAVUK çorbası gibi et suyu da hasta olduğunuzda tüketilebilecek mükemmel gıdadır. Sıcakken içilen et suyu, öksürük ve burun tıkanıklığına iyi gelir. Eğer hazır et suyu kullanacaksanız düşük sodyum içerenleri tercih edin.