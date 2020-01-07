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> Besinler ilacınız olsun! 'Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?' diye soranlar için şifalı 11 besin...
Besinler ilacınız olsun! 'Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?' diye soranlar için şifalı 11 besin...
Yeni yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz, nezle ve grip oldukça yaygın. Hastaneler dolup taşıyor. Tıbbın babası Hipokrat, 2 bin 500 yıl önce "Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun" demiş. Yani yiyecekler bizim için sadece enerji sağlamaktan çok daha fazlasını yapabilir! Hatta bazı besinler var ki birtakım hastalıklarla savaşırken vücudu destekleyerek daha hızlı iyileşmeye yardımcı oluyorlar. "Ne geçmez bir gripmiş bu" ya da "Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?" diye soranlar için işte şifalı 11 besin...
Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 00:42
Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 00:42
Yeni yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz, nezle ve grip oldukça yaygın. Hastaneler dolup taşıyor. Tıbbın babası Hipokrat, 2 bin 500 yıl önce "Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun" demiş. Yani yiyecekler bizim için sadece enerji sağlamaktan çok daha fazlasını yapabilir! Hatta bazı besinler var ki birtakım hastalıklarla savaşırken vücudu destekleyerek daha hızlı iyileşmeye yardımcı oluyorlar. "Ne geçmez bir gripmiş bu" ya da "Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?" diye soranlar için işte şifalı 11 besin...
1- TAVUK SUYU ÇORBA
TAVUK çorbası iyi bir sıvı, kalori, protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Aynı zamanda öksürüğe ve burun tıkanıklığına neden olan hücreleri bloke edebilir.
2- ET SUYU
TAVUK çorbası gibi et suyu da hasta olduğunuzda tüketilebilecek mükemmel gıdadır. Sıcakken içilen et suyu, öksürük ve burun tıkanıklığına iyi gelir. Eğer hazır et suyu kullanacaksanız düşük sodyum içerenleri tercih edin.
3- AVOKADO
MUTFAKLARIMIZDA yeni yeni yer bulmaya başlayan avokado iyi bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu hemen her şey bu avokadoda mevcuttur. Oleik asit içeren sağlıklı yağları bünyesinde barındıran bu besin, vücuttaki iltihabı kurutmada da çok etkilidir.
4- SARIMSAK
SARIMSAK, bakteri ve virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıktan korunmanıza ve hastalandığınızda daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur. Tavuk çorbasına veya et suyuna sarımsak ekleyerek hem lezzeti artırabilir hem de soğuk algınlığı ve gribe karşı daha etkili bir karışım elde edebilirsiniz.