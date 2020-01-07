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Besinler ilacınız olsun! 'Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?' diye soranlar için şifalı 11 besin...

Yeni yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz, nezle ve grip oldukça yaygın. Hastaneler dolup taşıyor. Tıbbın babası Hipokrat, 2 bin 500 yıl önce "Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun" demiş. Yani yiyecekler bizim için sadece enerji sağlamaktan çok daha fazlasını yapabilir! Hatta bazı besinler var ki birtakım hastalıklarla savaşırken vücudu destekleyerek daha hızlı iyileşmeye yardımcı oluyorlar. "Ne geçmez bir gripmiş bu" ya da "Hastalanmak istemiyorum, ne yiyip içmeliyim?" diye soranlar için işte şifalı 11 besin...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 00:42 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 00:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





