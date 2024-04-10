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'Beyaz cennet' Pamukkale'ye bayramda ziyaretçi akını

Denizli'de bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda yerli turistlerin tercihi oldu. Ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunan Pamukkale travertenleri havadan görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 12:03

’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da tercih edilen yerlerden oldu.

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’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukta travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi. Görsel şölen sunan travertenler yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kent sakinlerinin de uğrak noktası oldu.

’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

Pamukkale esnaflarından Ali Yıldız, "Geçen yıllardaki bayramlara nazaran biraz daha kalabalık. Bu yıl ziyaretçiler erken gelmeye başladılar. İnşallah böyle şekilde de devam edecek. Türkiye genelinde bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yerli turistlerin fazla gelmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turist var şu anda da" dedi.

’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

İstanbul'dan ailesiyle birlikte geldiğini ifade eden Ali Yolcu, çok kez Pamukkale'nin ününü duyduğunu ancak ilk kez geldiğini ifade ederek, kalabalık olduğunu söyledi.

’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

Görenleri eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakan Pamukkale travertenleri havadan dron ile görüntülendi.

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