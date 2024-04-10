’Beyaz cennet’ Pamukkale’ye bayramda ziyaretçi akını

Pamukkale esnaflarından Ali Yıldız, "Geçen yıllardaki bayramlara nazaran biraz daha kalabalık. Bu yıl ziyaretçiler erken gelmeye başladılar. İnşallah böyle şekilde de devam edecek. Türkiye genelinde bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yerli turistlerin fazla gelmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turist var şu anda da" dedi.

