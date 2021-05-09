"Beyaz Cennet" yabancı turistlere kaldı

Pamukkale'de gece aydınlatması çalışmalarının başladığını aktaran Şen, "1-2 aya kadar çalışmaların tamamlanmasıyla gelen turistler Pamukkale'de çok daha fazla zaman geçirerek konaklama günlerini arttıracaklar. Böylelikle Pamukkale daha tercih edilen bir yer olacak ve ülkemizin en gözde yerlerinden birisi olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.