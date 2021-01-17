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Haberler Galeri Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

İzmir'in yüksek noktaları dün etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmir dağları havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:50
Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir de mevsimin ilk kar yağışını aldı. Dün İzmir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, İzmir'in dağlarını beyaza bürüdü.

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Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan İzmir'in dağları, ormanların yeşiliyle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan dağlar havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan alanlar, hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.

İHA

Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi
Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi
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