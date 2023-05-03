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Haberler Galeri Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

'Beyin yaşınız kaç? Beyin yaşı nasıl hesaplanır?' gibi sorularınızın cevabını bu 25 soruluk beyin yaşı testini cevaplayarak öğrenebilirsiniz. Hadi teste başlayın...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 16:59
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

Vücudunuz kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen 'Beyin yaşı', Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiliyor.

Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 25 soruyu yanıtlayarak siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz. Soruları yanıtlayın ve testin sonunda verdiğiniz her 'Evet' cevabını '1 puan' olarak hesaplayarak beyin yaşınızı öğrenin....

Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.

2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.

Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

3. Her gün en az bir porsiyon yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen tüketirim.

4. Haftada en az 3 kez, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.

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