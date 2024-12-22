Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız gibi birçok faktör zihin sağlığımızı da etkiliyor. Peki beyin yaşınızı biliyor musunuz? Beyin yaşı nasıl hesaplanıyor? İşte beyin yaşı hesaplama testi...
HABER MERKEZİ
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Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Vücudunuz kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen 'Beyin yaşı', Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiliyor.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
İngiliz Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 soruyu yanıtlayarak siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz. Soruları yanıtlayın ve testin sonunda verdiğiniz her 'Evet' cevabını '1 puan' olarak hesaplayarak beyin yaşınızı öğrenin....
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.
2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.
3. Her gün en az bir porsiyon yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen tüketirim.
4. Haftada en az 3 kez, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
5. Haftada en az 5 kez omega 3 yağ asidi içeren balık yağı hapı ya da keten tohumu takviyesi kullanırım.
6. Folik asit ve günlük multivitamin takviyesi kullanırım.
7. Her gün düşük doz aspirin kullanırım.
8. Haftada en az 5 kez üzüm suyu içerim
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
9. Haftanın birçok günü en az 30 dakika egzersiz yaparım.
10. Haftada en az 5 kez bulmaca, sudoku gibi aktif öğrenme, analiz ve problem çözme yeteneğini geliştiren aktivitelerde bulunurum.
11. Ailemde 'uzun ömür genleri' bulunuyor. Aile üyeleri genellikle 80 yıldan fazla yaşıyor ve hafıza kaybına uğramıyor.
12. Toplam kolesterol değerim 5.2 mmol/litrenin altında.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
14. Obez değilim. (Kadınlarda 'vücut kitle indeksine göre 9 kilodan daha az fazlam var', erkeklerde 'vücut kitle indeksine göre 13 kilodan daha az fazlam var')
15. Akdeniz Diyeti yapıyorum. (Meyve, sebze, fasülye, fındık, tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı besleniyorum, kırmızı eti az tüketiyorum)
16. Tereyağı ve margarin yerine zeytinyağı ve trans yağı içermeyen besinler tüketiyorum.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
17. Hiç sigara içmedim.
18. Tansiyon değerlerim normal.
19. Şeker hastalığım yok.
20. Metabilik sendroma sahip değilim. (Hipertansiyon, merkezi obezite ya da trigliserid hastası değilim)
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
21. Uyku bozukluğu yaşamıyorum, horlama, uyku apnesi ya da uykusuzluk gibi sorunlarım yok)
22. Kontrol edilemeyen günlük stres benim için bir sorun değil.
23. Arkadaşlarım, ailem ve çevremdeki insanlarla birçok aktiviteye katılıyorum.
24. Kısa ya da uzun süreli hafıza problemim yok.
25. Alzheimer'ı önlemeye hazırım ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
TEST SONA ERDİ 0-11 Puan: Yüksek Alzheimer riski altındasınız. Kronolojik yaşınıza 10 yaş ekleyerek gerçek beyin yaşınıza ulaşabilirsiniz. Doktor yardımı alarak oluşabilecek sağlık problemleri için önlem almalısınız.
12-14 Puan: Orta derecede Alzheimer riski taşıyorsunuz. Gerçek yaşınız ile beyin yaşınız arasında fazla fark olmasa da Alzheimer riskinizi yükselttiğinizi bilmelisiniz.
Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi
15-19 Puan: Beyin yaşınız gerçek yaşınızla eşit. Hafif de olsa Alzheimer riskiniz var. 'Hayır' cevabını verdiğiniz soruları kontrol edin ve bundan bu konulara özen gösterin.
20-22 Puan: Gerçek yaşınızdan 10 yaş çıkararak beyin yaşınızı bulabilirsiniz. Fiziksel ve ruh sağlığınıza önem veriyorsunuz. Ancak yine de sizin de verdiğiniz 'Hayır' cevaplarına odaklanmanız, Alzheimer riskini düşürmenizi sağlayacak.
23-25 Puan: Sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Kronolojik yaşınızdan 15 yaş çıkararak beyin yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Sağlıklı, genç ve üretken bir beyne sahipsiniz...