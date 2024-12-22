Beyniniz kaç yaşında biliyor musunuz? İşte beyin yaşı hesaplama testi

13. 'Kötü' kolestrol değerim 3.3 mmol/litrenin altında.

14. Obez değilim. (Kadınlarda 'vücut kitle indeksine göre 9 kilodan daha az fazlam var', erkeklerde 'vücut kitle indeksine göre 13 kilodan daha az fazlam var')

15. Akdeniz Diyeti yapıyorum. (Meyve, sebze, fasülye, fındık, tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı besleniyorum, kırmızı eti az tüketiyorum)

16. Tereyağı ve margarin yerine zeytinyağı ve trans yağı içermeyen besinler tüketiyorum.