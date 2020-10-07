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Haberler Galeri Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Bez Bebek dizisinde rol alan 'Pompi' karakteriyle tanıdığımız Elif Ceren Balıkçı 21 yaşına girdi. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan oyuncunun değişimi dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 16:47
Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Elif Ceren Balıkçı, ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında 'Kayıp Prenses' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra 'Göç Zamanı', 'Bana Artık Hicran De', 'Merhamet', 'Bez Bebek', 'Madalyon', 'Kırgın Çiçekler' gibi dizilerde rol almıştı.

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Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan 21 yaşındaki Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu.

Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.

Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Elif Ceren Balıkçı'nın annesi Gülay Balıkçı, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkçı, paylaşımına "Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın? Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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