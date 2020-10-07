Bez Bebek dizisinde oynamıştı! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi şok etti!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkçı, paylaşımına "Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın? Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.