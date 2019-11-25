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Haberler > Galeri > 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

Bir döneme damgasını vuran 'Bez Bebek' dizisi a2 ekranlarında eski bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 'Bez Bebek' dizisinini takipçileri yıllar önce çekilen dizinin oyuncularının şimdiki hallerini merak edip araştırıyorlar. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci ve Emre'yi canlandıran Ege Tanman değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin çekildiği zamanlar küçük birer çocuk olan oyuncuları şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor. İşte çocukluğunu bildiğiniz oyuncuların şimdiki inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:14
'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

Bir döneme damgasını vuran 'Bez Bebek' dizisi a2 ekranlarında eski bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 'Bez Bebek' dizisinini takipçileri yıllar önce çekilen dizinin oyuncularının şimdiki hallerini merak edip araştırıyorlar. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci ve Emre'yi canlandıran Ege Tanman değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin çekildiği zamanlar küçük birer çocuk olan oyuncuları şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor. İşte çocukluğunu bildiğiniz oyuncuların şimdiki inanılmaz değişimleri...

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'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusu Remzi Ekmekçi'yi hatırlamayan yok gibidir.

'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

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'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci ve Emre'si Ege Tanman'ın son halleri herkesi şok etti! İşte çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri

İşte Remzi Ekmekçi'nin son hali.

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