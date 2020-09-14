  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

Bez Bebek dizisiyle akıllara kazınan Asena Keskinci büyüdü. Başarılı oyuncunun son hali görenleri şok etti. İşte Bez Bebek Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci!

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:39
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci, 19 yaşına adım atmak için gün sayıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk öğrenimine devam eden Keskinci, kendisine Yıldız Kenter'in ilham verdiğini belirtiyor.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Asena Keskinci'nin, Instagram'da 117 bin takipçisi bulunuyor.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u son hali ile şok etti!

İşte reyting rekorları kıran 'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim?
Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim?
  • SON DAKİKA