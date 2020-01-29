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Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine canlandıran Asena Keskinci sosyal medyayı salladı. Dizide küçük kız çocuğunu canlandıran Keskinci'nin son hali ortaya çıktı. Keskinci'yi görenler ünlü yıldız Mine Tugay'a benzetti.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:16
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle şaşırttı.

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Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

Yayın hayatı 3 yıl süren dizide, merhametli ve içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti Asena Keskinci... Peki, bir zamanlar ekranlardan evlerimize konuk olan çocuk yıldız, şimdilerde nasıl görünüyor?

Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

Keskinci'nin yıllar içindeki değişimi, Instagram kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

Genç oyuncunun son haline, ''Mine Tugay sandım'', ''Her yer estetik'', ''Burnunu yaptırmış inanmıyorum'', ''Ey burun sen nelere kadirsin'', ''Bu kız estetiksiz olamaz'' ve ''Mine Tugay'ı oynar ilerleyen yaşlarda'' gibi yorumlar yapıldı.

Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!
Bez Bebek dizisinin yıldızının son hali şaşırttı!

Sosyal medyada epey aktif olan genç oyuncunun Instagram'da 66 bin takipçisi bulunuyor. Bez Bebek'te kardeşini canlandıran Ege Tanman'la birlikte poz veren Keskinci, paylaşımının altına ''Bu çocuklar büyüdü!'' notunu düşmüştü.

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