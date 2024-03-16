  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

Türk mutfağında çok sevilen lezzetlerden biri olan biber dolması emek isteyen bir yemektir. Etli biber dolmasının yapılışı vakit alsa da afiyetle tüketilir. İşte Ramazan sofranızda da sunabileceğiniz lezzetli biber dolması tarifi....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 17:06

Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

Türk mutfağında çok sevilen lezzetlerden biri olan biber dolması emek isteyen ve pek çok kişi tarafından çok severek yenen bir yemektir. Ramazan ayında iftar için hazırlanan pratik biber dolması tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

İçerisine kıyma girdiğinde lezzeti daha da katlanan

Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

Malzemeler:
500 g dolmalık biber

İç harcı için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı pirinç
Yarım çay bardağı ince bulgur
400 g orta yağlı kıyma
2 soğan

Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
Tuz
Nane
Kırmızı pul biber

Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi

Pişirmek için:
1 tatlı kaşığı biber salçası
4-5 diş sarımsak
1.5 su bardağı su

SON DAKİKA