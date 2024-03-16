Biber dolması nasıl yapılır? Etli biber dolması tarifi
Türk mutfağında çok sevilen lezzetlerden biri olan biber dolması emek isteyen bir yemektir. Etli biber dolmasının yapılışı vakit alsa da afiyetle tüketilir. İşte Ramazan sofranızda da sunabileceğiniz lezzetli biber dolması tarifi....
Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 17:05Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 17:06
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Türk mutfağında çok sevilen lezzetlerden biri olan biber dolması emek isteyen ve pek çok kişi tarafından çok severek yenen bir yemektir. Ramazan ayında iftar için hazırlanan pratik biber dolması tarifini haberimizde bulabilirsiniz.