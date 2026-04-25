Bilim dünyası peşinde! Bir çiçekten fazlası: İzmir’de yetişen nergisle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Narcissos yakışıklı bir genç miydi? diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki? Diye karşılık vermiş iyice şaşıran tanrıçalar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış.

Sonra şöyle konuşmuş: -Narcissos için ağlıyorum, ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmedim ben. Narcissos için ağlıyorum, çünkü sularıma eğildiği zaman, gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum...