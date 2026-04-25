Bilim dünyası peşinde! Bir çiçekten fazlası: İzmir'de yetişen nergisle ilgili gerçek ortaya çıktı!

İzmir'de yetişen nergis çiçeği bilim insanlarının ilgisini çekti. Hoş kokusu ve içeriğindeki özel bileşenler nedeniyle araştırmaların odağı haline geldi. Peki İzmir'de yetişen nergisin özelliği ne? Bilim dünyasında neden konuşulur oldu? İşte nedeni...

Süs bitkisi olarak bilinen nergis, şimdilerde farklı bir yönüyle sahalarda. Bilim insanları nergis çiçeğinin içeriğini mercek altına aldı. İzmir'in nergis çiçeğinin diğer nergislerden ne farkı var?

İZMİR BAYINDIR NERGİSİ=ALZHEİMER

İzmir'in Bayındır nergisinin, alzheimer ile bir ilişkisi var. Bayındır nergisi içerdiği doğal bileşiği sayesinde araştırmalarda dikkat çekmeye başladı.

Bilim insanları bu doğal kaynağın farmakolojik araştırmalarda önemli olduğunu ve potansiyel olarak ilaç geliştirme çalışmaları için incelendiğini belirtiyor.

İÇİNDE GALANTAMİN VAR

Mis kokulu nergisin içinde alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan önemli bir etken madde olan galantamin bulunuyor.

NERGİS NE DEMEK?
Nergis çiçeği saygı duyma sevgi anlamlarına geliyor. Aynı zamanda aşk çiçeği olarak da ifade edilmektedir.

DEĞER VERDİĞİNİZ KİŞİLERE NERGİS VERİN
Saygı duyma anlamı taşıdığından genellikle sevilen ve değer verilen kişilere verilebilecek bir çiçek çeşididir.

NERGİS ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

.Taç yaprakları 6 adet ve oval şekildedir.
.Sapları 2080 cm arasında uzayabilir.
.Her dalda birden çok çiçek büyür.
.Dinlenme zamanına giren nergis kesme çiçekçilikte yaygın kullanıma sahiptir.

.Soğanlı bir bitki olup, soğanları bir sene dinlendirildiği takdirde yine kullanılabilir.
.Taç ve yaprakları sarı ve beyaz şeklindedir.
.Yaprakları soğandan çıkar.
.Bitkinin soğanı zehirlidir.

NERGİS ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ DE VAR!

Narcissos, bir peri ile insanın oğludur. Kendini beğenmiş, ukala bir tarzı vardır. Dağ perilerinden biri olan Ekho ona aşık olur. Bu aşkı ifade etmesi neredeyse imkansızdır. Bu şekilde umutsuz bir aşka kapılır.

Ekho hiçbir zaman konuşamaz, uzaktan kendi gözükmeden söylenenlerin son kelime ve hecesini tekrarlar. Narcissos bir gün arkadaşlarını ararken "Biri mi var burada?" Diye seslenir. Ekho'da "Burada" diye cevap verir. Narcissos ona "Gel" diye yanıt verir. Ekho onu çok sevmesine rağmen sadece ona "Gel" diye cevap verir. Kendini beğenmiş Narcissos bu sözlere fazla dayanamayarak oradan çekip gider.

Ekho bu olayın üzerine çok üzülür, morali bozulur ve dağdaki mağaranın birine giderek şöyle der, "Dilerim oda sevsin, benim gibi ve sevdiğine kavuşamasın." Ekho bu olayları fazla kafaya takınca kendini yer bitirir. En sonunda taşa dönüşür. Sadece ondan geriye sesi kalır. Adalet er ya da geç doğru yolu bulacaktır. Ekho için o gün gelmiştir.

Bir gün Narcissos dağlarda ağaç ve yeşilliklerin içinde gezinirken bir pınara denk gelir. Eğilip su içmek isterken gördüğü bir hayali beğenir ve ona aşık olur. Narcissos gerçekten aşık olmuştur. Ellerini pınara doğru uzatır ama o hayal kaybolur. Aynı Ekho gibi sevmiştir ama sevdiğine ulaşamaz. Narcissos bu sevgiye daha fazla dayanamayıp ölür.

Narcissos'un cesedinin olduğu yerde çiçek bulurlar. Bu çiçeğin ismi Nergis. O günden bugüne Nergis çiçeğinin simgesi kendini beğenmişliğin sembolüdür.

Orman tanrıçaları su pınarını gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulurlar. Tanrıçalar pınara sorarlar, "Neden ağlıyorsun diye?" Pınar, "Narcissos için ağlıyorum" der.

Narcissos yakışıklı bir genç miydi? diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki? Diye karşılık vermiş iyice şaşıran tanrıçalar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış.

Sonra şöyle konuşmuş: -Narcissos için ağlıyorum, ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmedim ben. Narcissos için ağlıyorum, çünkü sularıma eğildiği zaman, gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum...