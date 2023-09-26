Bilim insanları açıkladı! İşte beyne iyi gelen yiyecekler

İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan beyin için hangi gıdalar iyi hangileri zararlı? Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu. Peki beyin sağlığımız için neler yemeliyiz? Beyne zarar veren yiyecekler hangileri? İşte beyin için faydalı yiyecekler...