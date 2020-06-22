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Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?

Birçok uzay ajansı Mars'ta koloni kurmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, özel şirketlerde dudak uçuklatan bir servet harcıyor. Peki, Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? Konu hakkında Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





