Haberler
Galeri
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Birçok uzay ajansı Mars'ta koloni kurmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, özel şirketlerde dudak uçuklatan bir servet harcıyor. Peki, Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? Konu hakkında Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:31
Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:54
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor.
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habre göre, bu sorunun yanıtı Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor.
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir koloni kurmak için 'Gezegenlerarası Taşıma Sistemi' kurulması gerektiğinin altını çizen Musk, insanları bu projeye çekmek adına istenilen ücretin de düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.
Bilim insanları açıkladı! Mars'ta koloni kurmak mümkün mü? Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
Şu an sahip olunan uzay seyahati teknoloji ile bir insanı Mars'a göndermenin maliyetinin 10 milyar dolar olduğunun altını çizen Musk, Kızıl Gezegen'de bir koloni kurmak için kendi kendisine yeten bir medeniyet kurulmasının zorunluluğunu dile getirmişti.