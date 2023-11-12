  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Karşılaşılan durumu bilim insanları; olağanüstü ve açıklanamayan olarak nitelendirdiler...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 13:15

Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da yaşandı. Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 dakika boyunca kaydedildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Uzmanların açıklamasına göre; bu dalgalar normalde derin uykudayken ortaya çıkar ve beyin hala çalışıyor demektir.

Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Ölüm zamanlaması, organ bağışıyla ilgili zor soruları gündeme getiriyor. Ancak kalbi durduktan sonra sağ kalan beş kişiden biri, olayla ilgili deneyimlerini bildirdi.

Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Bu bağlamda doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar buldu.

Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Bir hasta, kalbi durduktan 10 dakika sonra kalıcı beyin aktivitesi gösterdi ve normalde derin uykudayken alınan beyin dalgalarını tecrübe etti.

  • SON DAKİKA