Bilim insanları o çiçeğin peşinde! İzmir’de yetişen nergisle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ekho hiçbir zaman konuşamaz, uzaktan kendi gözükmeden söylenenlerin son kelime ve hecesini tekrarlar. Narcissos bir gün arkadaşlarını ararken "Biri mi var burada?" Diye seslenir. Ekho'da "Burada" diye cevap verir. Narcissos ona "Gel" diye yanıt verir. Ekho onu çok sevmesine rağmen sadece ona "Gel" diye cevap verir. Kendini beğenmiş Narcissos bu sözlere fazla dayanamayarak oradan çekip gider.