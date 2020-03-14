Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler mutluluk veriyor...

Kişinin ruh halini, iştah ve duygu durumlarını etkileyen serotonin, endorfin gibi nörotransmitterler beyin ve bağırsaklarda bulunur.

Serotonin eksikliğinde kişi depresif ve yorgun olur. Stres, düşük kan şekeri ve regl dönemlerinde seviyesi düşen hormone, iştah mekanizması ile de yakından ilişkilidir. Mesela güneş ışığında serotonin miktarı fazladır, kış aylarında ise az. Yazın içimizin kıpır kıpır olması ve iştahın kış aylarına oranla azalması bundandır.

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...