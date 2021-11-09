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Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

MİCROSOFT'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2021 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2021 Salı 18:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





