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Haberler Galeri Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

MİCROSOFT'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2021 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2021 Salı 18:29
Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

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Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
Bill Gates’in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi
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