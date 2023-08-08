BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta BİM'de LED tv, buharlı ütü, mini buzdolabı, düdüklü tencere gibi birçok ürün indirimli fiyatla tezgahlarda yerini alıyor. İşte 111 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:49Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:50
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BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM'de cuma indirimleri belli oldu. Yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok mutfak ürünü uygun fiyatla satışta olacak. İşte 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...