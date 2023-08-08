  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta BİM'de LED tv, buharlı ütü, mini buzdolabı, düdüklü tencere gibi birçok ürün indirimli fiyatla tezgahlarda yerini alıyor. İşte 111 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:50

BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. Yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok mutfak ürünü uygun fiyatla satışta olacak. İşte 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
  • SON DAKİKA