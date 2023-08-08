BİM 11 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta BİM'de LED tv, buharlı ütü, mini buzdolabı, düdüklü tencere gibi birçok ürün indirimli fiyatla tezgahlarda yerini alıyor. İşte 111 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...