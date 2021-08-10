BİM Cuma indirimleri devam ediyor. BİM'de bu hafta televizyondan kahve makinesine, kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün indirimli. İşte 13 Ağustos cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:17
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BİM 13 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? sorusu araştırılıyor. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte BİM Cuma indirimleri....