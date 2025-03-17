BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: "Cep telefonu, dondurucu, rondo..." Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
18-21 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan indirimli ürünler, avantajlı fiyatlarla alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bu hafta cep telefonu, çay makinesi, derin dondurucu, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı ve taşınabilir makyaj dolabı gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...
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BİM 18-21 Mart tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında cep telefonu, para sayma makinesi ve elektrikli bisiklet yer alıyor. Salı günü ise temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirimler mevcut. İşte, 18-21 Mart BİM akteül ürünler kataloğu ve fiyat listesi.