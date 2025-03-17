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Haberler Galeri BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: "Cep telefonu, dondurucu, rondo..." Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: "Cep telefonu, dondurucu, rondo..." Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

18-21 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan indirimli ürünler, avantajlı fiyatlarla alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bu hafta cep telefonu, çay makinesi, derin dondurucu, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı ve taşınabilir makyaj dolabı gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

BİM 18-21 Mart tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında cep telefonu, para sayma makinesi ve elektrikli bisiklet yer alıyor. Salı günü ise temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirimler mevcut. İşte, 18-21 Mart BİM akteül ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

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BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

BİM 18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

  • Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
  • Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
  • Bebek Bezi Fırsat Paketi 325 TL
  • Hijyenik Ped 65 TL
  • Sıvı Sabun 4 L 75 TL
  • Islak Havlu 29 TL

BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
  • Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
  • Piliç Döner 700 g 159 TL
  • Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
  • Uzun Sosis 1000 g 85 TL
  • Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

  • Basmati Pirinç 69,50 TL
  • Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
  • Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
  • Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
  • Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
  • 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

21 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
  • Mikrodalga Fırın 1.990 TL
  • Stand Mikser 4.250 TL
  • Vakum Makinesi 999 TL
  • Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
  • Şarjlı Süpürge 4.950 TL
  • Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Su Isıtıcı 999 TL
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
  • Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
  • Cep Telefonu 6.490 TL
  • Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
  • Para Sayma Makinesi 2.250 TL
  • Menzil Genişletici 499 TL
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
  • Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL
  • Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
  • Kulplu Badya Seti 69,50 TL
  • Matara ~530 ml 99 TL
  • 3'lü Bıçak Seti 199 TL
  • Güveç Tencere 109 TL
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
  • Peynir Sunum Tablası 289 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
  • Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
  • Cam Vazo 229 TL
  • Cam Büyük Kase 169 TL
  • Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL
BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, dondurucu, rondo... Bim’de bu hafta hangi aktüel ürünler var?
  • 100'lü Ahşap Bloklar 289 TL
  • Oyuncak Şeker Arabası 219 TL
  • Oyuncak Puset 199 TL
  • Pelüş Avokado ~45 cm 249 TL
  • Oyuncak Kelebek Bebek 119 TL
  • Oyuncak Bebek ve Köpek 109 TL