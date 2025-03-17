BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu: "Cep telefonu, dondurucu, rondo..." Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var?

18-21 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan indirimli ürünler, avantajlı fiyatlarla alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bu hafta cep telefonu, çay makinesi, derin dondurucu, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı ve taşınabilir makyaj dolabı gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi : 17 Mart 2025 12:00 Son Güncelleme : 17 Mart 2025 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





