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> BİM 5 Kasım Salı indirimleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı hangi ürünler var?
BİM 5 Kasım Salı indirimleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı hangi ürünler var?
BİM Salı indirimlerinde bu hafta birçok gıda ürünü indirimli fiyatla tüketiciye sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı 55" televizyon 3.499.000 lira fiyatla satılıyor. İşte 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:34Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:38
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BİM'de bu Salı hangi ürünler indirimli? İşte 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...