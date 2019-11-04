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BİM 5 Kasım Salı indirimleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı hangi ürünler var?

BİM Salı indirimlerinde bu hafta birçok gıda ürünü indirimli fiyatla tüketiciye sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı 55" televizyon 3.499.000 lira fiyatla satılıyor. İşte 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...