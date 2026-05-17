Haberler Galeri BİM Aktüel 19-22 Mayıs 2026 kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM’de dev indirim

BİM aktüel ürünler kataloğu 19-22 Mayıs 2026 tarihleri için yayınlandı. BİM marketlerde bu hafta Salı ve Cuma gününe özel indirimli ürünler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle güneş kremi, kişisel bakım ve yazlık kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar sunulurken, temel gıda ürünlerinde de avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Ünlü markaların ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkaran BİM'in yeni aktüel kataloğu, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte 19-22 Mayıs 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar…

BİM AKTÜEL 19 MAYIS 2026 KATALOĞU

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 379,00 TL

Danone Doğal Süt %1,5 Yağlı Süt (1 L): 41,50 TL

Otat Tereyağı (1000 g): 549,00 TL

Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri (700 g): 229,00 TL

Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 52,50 TL

Pınar Organik Süt (1 L): 67,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 134,00 TL

İçim Ayran (2 L): 82,50 TL

Nilky Probiyo Sade Yoğurt / Vegan (140 g): 52,50 TL

İçim Süzme Peynir (2x250 g): 139,00 TL

Dost %20 Yağlı Bitkisel Kremsos (200 ml): 19,50 TL

Altınkılıç Ballı Muzlu Kefirix (250 ml): 42,50 TL

Sinangil Alpa Katkısız Buğday Unu (10 kg): 235,00 TL

Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369,00 TL

Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) (Köftelik / Pilavlık): 70,00 TL

Barilla Makarna Çeşitleri (500 g): 39,50 TL

Santa Lazanya (400 g): 47,50 TL

Binboğa Çiçek Balı (250 g): 89,00 TL

Namlı Siyah Zeytin (2 kg): 215,00 TL

İpek Domates Salçası (1500 g): 119,00 TL

Unlüx Lavaş Ekmeği (720 g - 30 cm - 8'li): 59,50 TL

Erbaa Salamura Asma Yaprağı (500 g): 179,00 TL

Kara Sevda / Master Crunch / Master Nut Kuruyemiş Çeşitleri: 49,50 TL

Proteinocean Sporcu Takviyeleri & Sağlıklı Yaşam Ürünleri
Çilek Aromalı Protein Tozu (750 g): 1.099,00 TL

Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399,00 TL

Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1500 g): 349,00 TL

Pre-Workout Game Day (250 g) / Aromasız Kreatin (250 g): 299,00 TL

Flava Multivitamin (60 Kapsül): 199,00 TL

%100 Fıstık Ezmesi Katkısız (330 g): 129,00 TL

Proteinocean Protein Bar (50 g) (Çilekli Cheesecake Aromalı): 59,00 TL

Züber Nutzilla Fındık Kreması Şekersiz (315 g): 385,00 TL

Nutella Kakaolu Fındık Kreması (1 kg): 319,00 TL

Mr. Beast Çikolata Çeşitleri (60 g) (Yer Fıstığı Kremalı / Pirinç Patlaklı): 148,00 TL

Ülker Kekstra Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek (34x15 g Kutu): 139,00 TL

Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk (100 ml - 50 SPF): 489,00 TL

Sebamed Güneş Kremi Çok Yönlü (50 ml - 50 SPF): 449,00 TL

Sinoz Ton Eşitleyici SPF Korumalı Yüz Kremi (50 ml - 50 SPF) (Cica / Pink Touch): 359,00 TL

Nivea Sprey Güneş Koruyucu (200 ml - 50 SPF): 649,00 TL

Nivea Güneş Koruyucu Losyon (150 ml - 50 SPF): 479,00 TL

Nivea Hafif Dokulu Güneş Koruyucu Yüz Kremi (40 ml - 50 SPF): 499,00 TL

Nivea Sun Çocuk Güneş Losyonu (150 ml - 50+ SPF): 499,00 TL

Sinoz Güneş Koruyucu Vücut Sütü (200 ml - 50 SPF): 299,00 TL

Sinoz Fluid Güneş Kremi Günlük Kullanım (50 ml - 50 SPF): 329,00 TL

Sinoz Güneş Koruyucu Kremi Leke Karşıtı (50 ml - 50+ SPF): 279,00 TL

B-Good Care Yüz Güneş Sütü (50 ml - 50 SPF - Tinted): 229,00 TL

BİM AKTÜEL 22 MAYIS 2026

Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, ~25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL

Termo Piknik Çantası (~25 L, ~25x30x30 cm): 199,00 TL

Termo Piknik Çantası (~15 L, ~20x27x27 cm): 179,00 TL

Termo Piknik Çantası (~8 L, ~21x30 cm): 159,00 TL

Piknik Hasırı (~150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL

Piknik Hasırı (~120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL

Plaj Hasırı (~70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL

Pvc Masa Örtüsü (~140x180 cm): 159,00 TL

Mutfak Önlüğü (~63x78 cm): 149,00 TL

Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL

Maisonette Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm, %100 Pamuk): 219,00 TL

Maisonette Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm, %100 Pamuk): 349,00 TL

Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm): 189,00 TL

Dagi Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm): 169,00 TL

Fitilli Plaj Havlusu (~70x140 cm): 149,00 TL

Dagi Peştamal (~90x170 cm): 159,00 TL

Jakarlı Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL

RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike (Siyah / Gri / Mavi renk seçenekleriyle): 25.000,00 TL

Kumtel Ankastre Setler (Ocak + Davlumbaz + Fırın)
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550,00 TL

Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri
Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (KEY 310 D - 95 Litre): 9.900,00 TL

Fakir Silvino El Blenderı Siyah (900 Watt): 890,00 TL

