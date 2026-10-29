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BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 EKİM- 1-3-4 KASIM: Bu cuma indirimde ne var?
BİM'in 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerini kapsayan aktüel kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan elektroniğe, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürünü kapsayan indirimler, cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri tüketicilerle buluşacak. İşte bu Cuma BİM'e neler gelecek? 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım BİM aktüel kataloğu…
HABER MERKEZİ
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BİM, 30 Ekim ile 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünlerini duyurdu. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, ev tekstilinden mutfak ekipmanlarına kadar pek çok kategoride indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. İşte 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım BİM aktüel kataloğu…