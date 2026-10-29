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BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 EKİM- 1-3-4 KASIM: Bu cuma indirimde ne var?

BİM'in 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerini kapsayan aktüel kataloğu yayımlandı. Temel gıdadan elektroniğe, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürünü kapsayan indirimler, cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri tüketicilerle buluşacak. İşte bu Cuma BİM'e neler gelecek? 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım BİM aktüel kataloğu…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 29 Ekim 2026 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ







