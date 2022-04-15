BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Nisan Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimlerinde bu hafta birçok ürün bulunuyor. Televizyon, kahve makinesi, mutfak araç ve gereçleri bu hafta BİM'de uygun fiyatla satışa sunuluyor. İşte 15 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:52
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BİM'de bu haftanın indirimleri neler? BİM cuma indirimleri araştırılmaya başlandı. BİM'de bu hafta birbirinden farklı onlarca ürün uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...