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BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

BİM'de bu haftanın indirimleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta hangi ürünler indirimli? Bim'de bu Cuma ankastre set, cep telefonu, elektrikli ev aletleri gibi ürünler indirimli fiyatla satışta. Peki BİM'de hangi ürün ne kadar? İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:13
BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

BİM'de haftanın indirimleri neler? Hangi ürün ne kadar? İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgaz ayarlı

• 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli

• Otomatik çakmaklı

• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W

• Ses seviyesi 72DbA

• Siyah gövde, lnox Panel

• 3 hız kademeli

• Mekanik lnox kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir aluminyum filtre

İnox Panel Turbo Fırın

• A+ class enerji sınıfı

• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu

• Kolay temizlenebilir iç hazne

• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama

• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,

• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm

BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Android 9.0 Pie

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera

• 13 MP

• Ön Kamera 5 MP

BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

Hometech PC Alfa 8mB Tablet

• WiFi 802.11b/g/n

• 8" 800X1280px IPS Ekran Boyutu

• Android İşletim Sistemi

• Batarya 3500 mAh

• Dahili Hafıza 32 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera 2.0 MP

• Ön Kamera 0.3 MP

• MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci

• MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)

• Bluetooth 4.0

• İnce Metal Kasa

BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma

Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu

• Hızlı ve güvenli kablosuz şarj özelliği

• Çizilmeyi önleyen yumuşak doku

• Voltaj: 5V - 9V

• Amper: 2.0 A maksimum

• Watt: 10W maksimum

Kablosuz Şarj Cihazı

• Qi kablosuz şarj desteğine sahip her türlü akıllı telefonla çalışır

• Gösterge ışığı 20 saniye sonra otomatik olarak söner

• Yabancı cisim algılama akıllı güvenlik tasarımı

• Mikro-USB kablosu dahil

• Kablosuz şarj özelliği

• Şarj gösterge LED'i

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