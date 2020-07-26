  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta BİM indirimleri Çarşamba günü olacak. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 29 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:24 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:29
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!

BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı yüzlerce çeşit ürün indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 29 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yatarken başucuna su koyanlar dikkat!
Yatarken başucuna su koyanlar dikkat!
  • SON DAKİKA