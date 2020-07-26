BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz Çarşamba!

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta BİM indirimleri Çarşamba günü olacak. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 29 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:24Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:29
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BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı yüzlerce çeşit ürün indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 29 Temmuz Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...