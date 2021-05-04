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BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte BİM'de bu Cuma birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 7 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 12:28 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 12:35
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma

BİM Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta Bim'de pek çok ürün uygun fiyata raflardaki yerini alıyor. İşte 7 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma
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