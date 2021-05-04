BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte BİM'de bu Cuma birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 7 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...