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BİM'DE BU HAFTA YOK YOK! 28-29-31 Temmuz ve 4-5 Ağustos'ta satışta!

BİM'e bu hafta hangi ürünlerin geleceği meraklılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu hafta raflarda hangi ürünler yer alacak? İşte BİM'in 28-29-31 Temmuz ile 4-5 Ağustos tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 28 Temmuz 2026 14:11 Son Güncelleme : 28 Temmuz 2026 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ







