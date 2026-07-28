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BİM'DE BU HAFTA YOK YOK! 28-29-31 Temmuz ve 4-5 Ağustos'ta satışta!
BİM'e bu hafta hangi ürünlerin geleceği meraklılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu hafta raflarda hangi ürünler yer alacak? İşte BİM'in 28-29-31 Temmuz ile 4-5 Ağustos tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu...
HABER MERKEZİ
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Vatandaşların merakla beklediği BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
28-29-31 Temmuz ile 4-5 Ağustos tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında düdüklü tencere başta olmak üzere mutfak, ev yaşamı ve teknolojik ürünlerde dikkat çeken indirimler tüketicileri bekliyor. İşte o ürünler...