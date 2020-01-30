Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteren cihaz! Bakanlık tasarladı

'OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ'
Sistemin ayrıntılarından bahseden Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz.