Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteren cihaz! Bakanlık tasarladı

LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ'DA KULLANILIYOR

Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı. 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan bütün binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak kendi beyninde data alıyor ve daha sonra biz bu bölgelerde 15 dakika, yarım saat sonra değişik ölçümler yine yapıyoruz.