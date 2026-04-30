Bir dal, onlarca fayda! Misvak gerçeği şoke ediyor: Misvak nedir? Ne işe yarar?

Ağız sağlığını iyileştirerek genel sağlığa destek olur.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SÜNNETİ

Peygamber Efendimiz (SAV)'in gündelik yaşantı içerisinde sergilediği davranışlar ve Müslüman kimselere yapılmasını tavsiye ettiği her şey ''Sünnet''olarak nitelendirilir. Sözlü, fiili ve takriri olmak üzere 3'e ayrılan bu sünnetlerde, misvak kullanımıyla ilgili hadisler, hem sözlü hem de fiili sünnetler grubuna girer. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ''Ümmetime zorluk vermekten endişe etmeseydim mutlaka onu farz kılardım.'' (Buhari, Muslim) olarak buyurduğu misvak, ağız ve diş sağlığı bakımından çok önemlidir. Bizler de Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetine uyarak misvak kullanımını gündelik yaşantımız içerisinde alışkanlık haline getirmeli ve kullanmalıyız.