Bir dal, onlarca fayda! Misvak gerçeği şoke ediyor: Misvak nedir? Ne işe yarar?

Misvak gerçeği şoke ediyor: Misvak nedir? Ne işe yarar?
Sadece bir dal gibi görünüyor ama etkileri düşündüğünüzden çok daha fazla… Peki misvak nedir? Ne işe yarar? Misvağın faydaları neler? İşte tüm detaylarıyla misvak kullanımı... İşte misvağın bilinmeyen yönleri...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Misvak tüm ağız içine bakım yapıyor. Diş eti sağlığını güçlendirmeye, bakterilerle savaşmaktan dişleri beyazlatmaya kadar birçok etkisiyle modern diş bakım ürünlerine adeta meydan okuyor.
Misvak kimyasal içermeyen yapısı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. İşte misvağın mucize faydaları...
Tek bir dal, ağız bakımını değiştiriyor Yüzyıllardır kullanılan bu doğal yöntem, diş temizliğinde şaşırtıcı etki sağlıyor
Diş etlerini güçlendiriyor Düzenli kullanımda diş eti kanamalarını azaltabilir.
Ağız kokusuna karşı güçlü çözüm. Doğal antibakteriyel yapısı kötü kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olur
Doğal beyazlatıcı etkisi var Kimyasal içermeden dişlerin daha parlak görünmesini sağlar.
Çürük oluşumuna karşı koruma Ağız içindeki zararlı bakterilerin çoğalmasını zorlaştırır.
Pratik ve her yerde kullanılabilir Suya ihtiyaç duymadan temizlik imkanı sunar.
Ağız içi yaralara destek olur Antiseptik özellikleri iyileşme sürecini hızlandırabilir.
Kimyasal içermeyen bakım Tamamen doğal yapısıyla hassas ağızlar için idealdir.
Ağız sağlığını iyileştirerek genel sağlığa destek olur.
PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SÜNNETİ
Peygamber Efendimiz (SAV)'in gündelik yaşantı içerisinde sergilediği davranışlar ve Müslüman kimselere yapılmasını tavsiye ettiği her şey ''Sünnet''olarak nitelendirilir. Sözlü, fiili ve takriri olmak üzere 3'e ayrılan bu sünnetlerde, misvak kullanımıyla ilgili hadisler, hem sözlü hem de fiili sünnetler grubuna girer. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ''Ümmetime zorluk vermekten endişe etmeseydim mutlaka onu farz kılardım.'' (Buhari, Muslim) olarak buyurduğu misvak, ağız ve diş sağlığı bakımından çok önemlidir. Bizler de Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetine uyarak misvak kullanımını gündelik yaşantımız içerisinde alışkanlık haline getirmeli ve kullanmalıyız.
PEYGAMBERİMİZ (SAV) NE ZAMAN MİSVAK KULLANIRDI?
Peygamber Efendimiz (SAV);
- Uyumadan önce,
- Gece namazını kılmaya kalktığında,
- Abdest almadan önce,
- Namaz için camiye gideceği zaman,
-Kuran-ı Kerim okuyacağı zaman misvak kullandığı bilinmektedir.