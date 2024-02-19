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Haberler Galeri Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

1 haftada yağdan 5 kilo verilir mi? 1 haftada 5 kilo nasıl verilir? 1 haftada bel incelir mi? Kilo verirken su kaybetmemek ve kas oranını korumak çok önemli. Yağdan kilo vermek için düşük kalorili bir diyet listesi ve kalori açığı oluşturmak için egzersiz yapmak da gerekiyor. Bu diyet ve bazı ipuçları ile birlikte göbek çevrenizden yağ kaybederek incelebilir ve 1 haftada hızlıca 5 kilo verebilirsiniz. Peki, 1 haftada yağdan 5 kilo verilir mi? 1 haftada 5 kilo nasıl verilir? 1 haftada bel incelir mi? Cevapları haberimizin detayında…

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:09

Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

Kilo vermeye karar verdiğimizde en hızlı sonucu almanın yanı sıra bu çabanın sonuçlarının kalıcı olması da çok önemlidir. Çok fazla kilo verip almak sağlığınız için zararlı olduğu gibi her seferinde kilo vermenizi zorlaştırır ve vücudunuzda sarkmalara neden olur.

-Haftada 5 kilo verdiren diyetle fazla kilolardan kurtulun
-Viseral yağlara etki eden besinlerle göbek bölgenizi ve belinizi inceltin
-Ödem atan besinlerle vücudunuzdaki ödem, gaz ve şişliklerden kurtulun
-Kaslarınızı güçlendirerek bazal metabolizmanızı hızlandırın.
-Verdiğiniz kiloları korumak için kolay ipuçlarını kullanın.

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Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

Bu diyet programını uygularken günde 1 saat yürüyüş yapmanız gerekmektedir aksi taktirde 5 kilo gibi ciddi bir rakama ulaşamazsınız.

Eğer hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız yürüyüş yapamıyorsanız. 1 haftada 5 kilo değil de 3 ile 4 kilo sizi saten diyet programı zayıflatacaktır.

BU DİYETİ YAPARKEN VE SONRASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER VE BAZI İPUÇLARI

-Diyet başlarken, pazartesiyi tercih etmeniz Kararlı ve iyi hissettiğiniz an diyete başlayın ve fit bir kiloya kavuşun.
-Diyetle birlikte 1 saat yürüyüş yapmak ya da vücut hareketi yapmak kaslarınızı güçlendirerek bazal metabolizmanızı hızlandırır, vücudunuzu şekillendirir ve bol miktarda kalori yakmanızı sağlayarak haftada 5 kilo verme hedefinize ulaşmanızı kolaylaştırır.
-Haşlama, buğulama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmeniz kilo vermenizi hızlandırır aynı zamanda sağlığınıza da katkıda bulunur.

Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

-Yemekleriniz ve salatalarınız için 1 yemek kaşığı yağ yeterli olacaktır. En sağlıklı yağların bile 1 yemek kaşığında 100 kalori bulunduğunu unutmayın.
-Diyet yaparken ve sonrasında bol bol baharat kullanmak kilo vermenizi kolaylaştırır. Özellikle acıbiber, kekik, karabiber, biberiye, çörek otu, zerdeçal, zencefil gibi kilo verme de etkili olacak baharatlar tüketmeye özen gösterin.
-Mutlaka günde en az 2 litre su içtiğinizden ve bunu güne yayarak düzenli sıvı aldığınızdan emin olun.

Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

-Her gün 1 şişe doğal maden suyu ve 1 bardak bitki çayı tüketmeyi alışkanlık haline getirerek kilo kontrolünüzü kolaylaştırabilirsiniz.
-Açlık hissiyle mücadele ediyorsanız, gün içerisinde suyunuza tarçın çubuğu atarak, acıktıkça tok hissetmenize yardımcı olacak dereotu tüketerek bu sorunu çözebilirsiniz. İlk birkaç gün zor geçebilir ancak sonrasında bünyenizi bu yeni sisteme daha hazır olacağını göreceksiniz.

Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

HAFTADA 5 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

KAHVALTI

1 dilim az yağlı peynir, 2-3 tane siyah zeytin, 1 tane yumurta, 2 dilim tam buğday ekmeği
Bolca yeşillik (maydanoz, nane, roka, dereotu… vb.)
Şekersiz çay veya yeşil çay

AÇ HİSSEDERSENİZ ARA ÖĞÜN OLARAK;

1 çay bardağı kadar süt veya yoğurt

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