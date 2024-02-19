Bir haftada 5 kilo verilir mi? Bunu hemen deneyin...

1 haftada yağdan 5 kilo verilir mi? 1 haftada 5 kilo nasıl verilir? 1 haftada bel incelir mi? Kilo verirken su kaybetmemek ve kas oranını korumak çok önemli. Yağdan kilo vermek için düşük kalorili bir diyet listesi ve kalori açığı oluşturmak için egzersiz yapmak da gerekiyor. Bu diyet ve bazı ipuçları ile birlikte göbek çevrenizden yağ kaybederek incelebilir ve 1 haftada hızlıca 5 kilo verebilirsiniz. Peki, 1 haftada yağdan 5 kilo verilir mi? 1 haftada 5 kilo nasıl verilir? 1 haftada bel incelir mi? Cevapları haberimizin detayında…
Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:09