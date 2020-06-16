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Haberler Galeri Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da yaşayan Ali Kocatürk, yengesini bıçaklayarak öldürdü. Yengesini öldürdükten sonra teslim olan Kocatürk, yengesini ağabeyini aldattığı için öldürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 10:10
Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde Ali Kocatürk, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Teslim olan Kocatürk'ün ifadesinde, yengesini ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay, öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kocatürk tarlada çalışan yengesi Nazmiye Kocatürk'ün yanına gitti.

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Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

Ali Kocatürk, iddiaya göre yengesi Nazmiye Kocatürk'ün ağabeyini aldattığını öne sürünce ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Kocatürk, yanındaki bıçağı yengesine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Nazmiye Kocatürk, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Kocatürk olay yerinden kaçtı.

Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevllerince yapılan kontrolde Nazmiye Kocatürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kadın cinayeti daha! Manisa'da yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla, bıçaklayarak öldürdü

İFADESİNDE AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Ali Kocatürk, bir süre sonra jandarmayı arayıp, cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu.

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